Lily-Rose Depp sulfureuse comme jamais : string, poitrine exposée... La fille de Vanessa Paradis se lâche

The Weeknd est à l'origine de The Idol et le chanteur américain s'est associé à Sam Levinson (showrunner d'Euphoria) pour cette mini-série qui fait déjà énormément parler. En plus de Lily-Rose Depp qui tient l'un des rôles majeurs, le casting est complété par : Jennie Kim, rappeuse et star du groupe de K-Pop Blackpink, Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, David Zissis, Hari Nef, Juliebeth Gonzalez, Anne Heche (décédée en août dernier après avoir été victime d'un accident de voiture), Elizabeth Berkley, Nico Hiraga et Melanie Liburd.

Annoncée donc pour 2023 sans de plus grandes précisions, The Idol se compose de 10 épisodes.

Vue par le passé dans L'Homme fidèle de Louis Garrel ou encore Le Roi de David Michôd, dont elle avait partagé l'affiche avec son ex Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp fourmille de projets. La jeune actrice est au casting de L'Empire, le prochain film qui rassemble Camille Cottin, Anamaria Vartolomei ou encore Fabrice Luchini. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp poursuit également sa carrière aux États-Unis. On la retrouvera avec Renate Reinsve et Hoyeon (Squid Game) dans The Governeresses, réalisé par Joe Talbot.