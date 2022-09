Lily-Rose Depp en couple avec un Français : sortie tendresse à New York, les amoureux main dans la main

L'amour brille sous le soleil de New York. Le mardi 13 septembre 2022, Lily-Rose Depp s'est offert un moment de délice et volupté en compagnie de son cher et tendre, le rappeur français Yassine Stein. Lunettes de soleil sur le nez, T-shirt Snow Bunny enfilé avant de sortir, la jeune comédienne avait adopté un look à la cool pour profiter de cette jolie journée, main dans la main de son chéri. Il avait opté, quant à lui, pour un ensemble noir et portait, à la main, un sac en papier craft, signe prometteur d'une session shopping.

Décidément, Lily-Rose Depp a un truc pour les petits Frenchies ! Avant de tomber sous le charme de Yassine Stein, l'actrice de 23 ans avait vécu une romance très discrète, bien que très médiatisée, avec le franco-américain Timothée Chalamet, avec qui elle a joué dans le film Le Roi, de David Michôd. On lui connait également une relation longue avec le mannequin britannique Ash Stymest, de 2015 à 2018, et la presse lui a prêté quelques temps une histoire avec Austin Butler, star de la version Elvis signée Baz Luhrmann.

J'ai toujours appris l'importance de la vie privée

Yassine Stein, rappeur de profession, a sorti son premier EP, Hayat, au printemps 2020. Il est également mannequin pour la marque Ami Paris et a défilé, en 2019, pour Koché. Lily-Rose Depp et lui n'ont jamais officialisé leur relation sur tapis rouge. Pour autant, ils ne cachent rien de leur amour et s'affichent ouvertement ensemble, très proches, dans les rues de Paris comme dans celles de Los Angeles. Pourtant, la fille de Vanessa Paradis n'est pas très fan des épanchements publics. "La valeur de la vie privée est quelque chose qui m'a été inculqué dès mon plus jeune âge, confiait-elle dans le Drew Barrymore show. Ayant grandi dans une famille comme je l'ai fait, c'était toujours quelque chose qui était... J'ai toujours appris l'importance de la vie privée et de l'apprécier et de garder les choses juste pour toi. Et c'est quelque chose que j'ai poursuivi dans ma propre carrière et c'est vraiment important pour moi..."