Lily-Rose Depp : Après le procès, elle brise le silence pour soutenir son amoureux

Le clan de Johnny Depp peut enfin souffler depuis que le tribunal de Fairfax dans l'État de Virginie a rendu son verdict. Après des semaines de procès, au cours duquel l'acteur attaquait son ex-femme Amber Heard pour diffamation, la star d'Aquaman - dont l'avenir dans la firme était plus que compromis - a été déclarée coupable. Une victoire pour le papa de Jack et Lily-Rose Depp qui a depuis profité d'un break en France pour mettre ces mauvais souvenirs derrière lui. Le mythique interprète de Jack Sparrow a retrouvé des amis, Vanessa Paradis, sans doute, et les enfants qu'ils ont eu ensemble.

Rares sont les proches à avoir réagi dans les médias lors du procès. Mais nul doute que Jack et Lily-Rose ont soutenu leur papa jusqu'au bout. Ce n'est d'ailleurs pas le seul homme que la jeune femme de 23 ans soutient en ce moment. L'égérie Chanel partage depuis plusieurs mois la vie de Yassine Stein, un rappeur français de 26 ans dont le succès grimpe en flèche. Et Lily-Rose Depp n'y est peut-être pas pour rien.

Ce lundi 11 juillet, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp est sortie du silence pour la première fois depuis la fin du procès. Non pas pour s'exprimer sur l'issue que la justice a voulu lui donner mais pour promouvoir le prochain titre de son chéri, Sidi Courtois, et le clip qui va avec. Dans sa story Instagram (voir diaporama), Lily-Rose Depp a dévoilé les premières images du film partagées peu de temps avant par Yassine Stein. On découvre le chanteur évoluer à bord d'un pick-up en plein désert. Un retour dans le milieu de la musique qui a fait on ne peut plus plaisir à ses fans.

Si beaucoup ont cru à une histoire d'amour entre The Weeknd et Lily-Rose Depp, cette dernière est en réalité amoureuse de Yassine Stein depuis la fin de l'année dernière. Pas de tapis rouge pour les tourtereaux pour officialiser leur romance, une simple balade main dans la main dans les rues de Los Angeles. Et qui sait, peut-être prochainement, son apparition dans un clip de son amoureux...