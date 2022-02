Lily-Rose Depp et Yassine Stein de sortie : crop top et gestes tendres

Amoureuse et c'est tout ! Le 6 février 2022,Lily-Rose Depp a été aperçue en pleine balade romantique avec son nouveau petit-ami, le rappeur Yassine Stein. Tous les deux habillés dans un total look black, le frenchie portait un survêtement noir avec une casquette tandis que la fille de Vanessa Paradis et deJohnny Depp avait opté pour un crop top noir avec un bas de jogging ample.

Après avoir dégusté un café, le couple s'est échangé de nombreux gestes tendres dans les rues de Los Angeles avant de se rendre dans un restaurant huppé du quartier : Astroburger. Contrairement aux jeunes femmes parfois gênées de manger un burger devant leur amoureux en début de relation par peur de se tâcher ou de ne pas paraître très distinguées, la jolie blonde n'a pas hésité une seconde à savourer son sandwich et ses calamars frits, sans en laisser une miette ! Un naturel et une simplicité très appréciées par Yassine Stein qui n'a pu s'empêcher d'enlacer et de cajoler la jolie jeune femme de 22 ans après leur frugal repas.

Pour rappel, le nouvel amoureux de Lily-Rose Depp est un rappeur français originaire de Casablanca au Maroc, qui a fait ses premiers pas sur la scène hip-hop française avec un premier EP baptisé HAYAT. Son premier clip accompagnant le titre Marrakech Butter est quant à lui sorti en juillet 2020. Au printemps dernier, il a sorti un autre titre baptisé Mauvais sens. En février 2019, il avait également défilé à Paris pour la marque Koché.

Le couple est apparu pour la première fois ensemble en octobre 2021 dans les rues de Paris. Un mois plus tard, ils étaient photographiés en train de s'embrasser alors qu'ils étaient en pleine séance de shopping à Los Angeles.

Avant d'être en couple avec Yassine Stein, Lily-Rose Depp a été très proche de l'acteur américain Austin Butler mais aussi de l'acteur franco-américain : Timothée Chalamet, rencontré en 2019 sur le tournage du film Netflix Le Roi. Leur romance s'est terminée l'an dernier.