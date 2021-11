Lily-Rose Depp en couple avec un rappeur français ? Un baiser sème le doute...

La star des films La Danseuse, Planetarium et L'Homme fidèle n'est pas prête d'évoquer sa vie amoureuse, elle qui tient à tout prix à son intimité : "La valeur de la vie privée est quelque chose qui m'a été inculqué dès mon plus jeune âge, avait-elle confié dans le Drew Barrymore show en avril dernier. Ayant grandi dans une famille comme je l'ai fait, c'était toujours quelque chose qui était... J'ai toujours appris l'importance de la vie privée et de l'apprécier et de garder les choses juste pour toi. Et c'est quelque chose que j'ai poursuivi dans ma propre carrière et c'est vraiment important pour moi."