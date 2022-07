Diaporama : Lily-Rose Depp : Après le procès, elle brise le silence pour soutenir son amoureux

Lily-Rose Depp à la première du film Netflix's "The King" lors de la 63ème édition du festival BFI du film de Londres au cinéma Odeon Luxe Leicester Square à Londres, Royaume Uni, le 3 octobre 2019.

Lily Rose Depp et son compagnon Yassine Stein sont allés prendre un café à emporter dans les rues de Los Angeles. Le 1er avril 2022

Exclusif - Lily-Rose Depp et son nouveau compagnon Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

Lily-Rose Depp soutient Yassine Stein sur Instagram pour la sortie de son single "Sidi Courtois" et de son clip

Exclusif - Lily-Rose Depp fait du shopping avec une amie à New York le 19 juin 2021.

Lily-Rose Depp à la soirée Chanel No 5 à l'hôtel Standard à New York, le 10 décembre 2019

Lily-Rose Depp à la première du film Netflix's "The King" lors de la 63ème édition du festival BFI du film de Londres au cinéma Odeon Luxe Leicester Square à Londres, Royaume Uni, le 3 octobre 2019.

Lily-Rose Depp à la projection du film Netflix's "The King" à l'école d'arts visuels de New York City, New York, Etats-Unis, le 1er octobre 2019.