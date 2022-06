"Je me sens en paix" : La réaction complète de Johnny Depp après sa victoire contre Amber Heard

Depuis le 11 avril, le tribunal de Fairfax, aux Etats-Unis, étudiait la plainte déposée par Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Heard en diffamation après une tribune du Washington Post dans laquelle l'actrice se disait victime de violences conjugales. Le comédien de 58 ans avait alors vu sa carrière prendre un sacré coup. Le 1er juin, le jury lui a donné raison et a estimé qu'il avait été diffamé. Il a obtenu 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Lui aussi condamné pour le même motif, il doit verser 2 millions à son ex-femme. Sur Instagram, la star de Pirates des Caraïbes a réagi quelques minutes après le verdict.

Il aura fallu pas moins de 13 heures de délibérations pour découvrir le verdict du jury composé de cinq hommes et deux femmes, lequel a estimé de façon unanime qu'Amber Heard (36 ans) avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu'elle avait agi "avec une intention malveillante". De quoi donner satisfaction à Johnny Depp, absent de la salle d'audience à ce moment-là car en déplacement au Royaume-Uni. Sur Instagram, l'acteur écrit : "Il y six ans, ma vie, la vie de mes enfants, celles des mes proches et celles de ceux qui pendant des années m'ont soutenu et cru en moi ont été changées à jamais. Le tout en un battement de cil. De fausses, très graves et criminelles allégations ont été portées contre moi par les médias, ce qui a entraîné un flot sans fin de haine bien qu'aucune inculpation n'avait été faite contre moi. Cette histoire a fait deux fois le tour du monde en une nanoseconde et a eu un impact de type séisme sur ma vie et ma carrière. Et six ans plus tard, le jury m'a rendu ma vie. J'en suis vraiment humble."