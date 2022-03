Lily-Rose Depp canon au bras de The Weeknd, elle se rapproche dangereusement du chanteur

Rumeurs, officialisations, séparations... La vie amoureuse des célébrités fascine leurs nombreux fans. Ceux de Lily-Rose Depp la savent en couple avec un jeune rappeur français. Ils la surprennent en position compromettante avec une autre grosse star de la musique !

Cette autre star en question s'appelle Abel Tesfaye, mais est connu sous le nom de The Weeknd. Le chanteur/acteur canadien et Lily-Rose Depp ont été surpris main dans la main à Los Angeles. Le couple visiblement très proche quittait un restaurant et regagnait sa voiture, une Ferrari vintage conduite par The Weeknd. Lily-Rose s'était faite belle pour cette soirée en tête-à-tête ; la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp était entièrement couverte de motifs floraux.

Malheureusement pour leurs millions d'admirateurs respectifs, l'idylle de Lily-Rose et de The Weeknd est fictive ! Les deux comédiens forment un couple pour la série The Idol, bientôt diffusée sur HBO et dont ils sont les deux héros. Elle raconte l'histoire d'amour d'un gourou de l'entraide et leader d'une secte des temps modernes et d'une chanteuse pop en pleine ascension.

En réalité, Lily-Rose Depp sort toujours avec Yassine Stein. Les deux tourtereaux ont fait une rare apparition à deux en février dernier, profitant d'un après-midi ensoleillé pour aller manger dans un restaurant de Los Angeles. Avant de rencontrer Yassine, la jolie blonde aurait fréquenté l'acteur Austin Butler, l'ex-petit ami de Vanessa Hudgens (recasé avec le joueur de hockey Cole Tucker), désormais en couple avec le mannequin (et fille de Cindy Crawford) Kaia Gerber. Lily-Rose est également sortie avec Timothée Chalamet, son partenaire dans le film Le Roi (sorti sur Netflix en novembre 2020).

The Weeknd, lui, a une vie sentimentale encore plus compliqué ! Le chanteur traîne une réputation sulfureuse et a vécu deux relations publiques, avec le top model Bella Hadid puis la chanteuse Selena Gomez. Il faisait récemment l'objet de rumeurs lui prêtant un début de romance avec Angelina Jolie, mais a été surpris lors de sa soirée d'anniversaire en train d'embrasser goulûment une jeune influenceuse, du nom de Simi Khadra.