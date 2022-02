The Weeknd pris en flagrant délit en train d'embrasser une femme... et ce n'est pas Angelina Jolie !

Simi forme avec sa soeur jumelle Haze Khadra un duo d'influenceuses, mannequins et DJs très suivi. Leur grand frère Fai est un ami proche des soeurs Kendall et Kylie Jenner. Simi et Haze fréquentent notamment les Jenner, mais aussi Bella Hadid, l'ex-petite amie de The Weeknd, avec qui elle partage des origines palestiniennes.

Le chanteur et Simi Haze faisaient l'objet de rumeurs de flirt depuis près d'un mois. Une source avait néanmoins insisté auprès d'E! News sur la nature purement amicale de leur relation. Les choses ont visiblement pris un virage romantique.

Avant d'être soupçonné de cacher un début d'histoire avec Simi Haze, The Weeknd aurait fréquenté Angelina Jolie, le temps de plusieurs rencards gourmands. L'actrice et le chanteur avaient notamment dîné au restaurant italien Giorgio Baldi, à Santa Monica. Ils y auraient ainsi passé environ deux heures et demi à discuter et à s'enfiler des douceurs italiennes dans une section privée de l'établissement. Ces rendez-vous avaient éveillé la curiosité des internautes, restés sur leur faim.