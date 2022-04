Lily-Rose Depp en couple : sortie complice avec son chéri Yassine dans les rues de Los Angeles

Après l'effort, le réconfort ! Lily-Rose Depp, qui a récemment bouclé le tournage de la série HBO The Idol, sera prochainement à l'affiche des films Silent Night, de Camille Griffin, Wolf, de Nathalie Biancheri et L'Empire, avec Virginie Efira et Adèle Haenel. Alors quand elle a le temps de profiter un peu... elle respire, enfin ! Le vendredi 1er avril 2022, la jeune comédienne de 22 ans a d'ailleurs trouvé un créneau dans son agenda pour trainer, avec son amoureux, dans les rues de Los Angeles.

En couple avec le rappeur Yassine Stein, Lily-Rose Depp s'est effectivement promenée avec son chéri du côté de la ville des anges pour aller se chercher un café et quelques boissons fraîches. Les tourtereaux étaient tous les deux vêtus de tenues extrêmement confortables puisqu'ils avaient opté pour des joggings et des sweats à capuche relativement similaires. La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis se protégeait des rayons du soleil avec une paire de lunettes quand son partenaire avait la tête recouverte d'un bonnet. La météo est décidément bien curieuse ces derniers jours !

Et dire qu'on la croyait en couple avec The Weeknd - déjà soupçonné de compter fleurette avec Angelina Jolie. En réalité, Lily-Rose Depp et Abel Makkonen Tesfaye, de son vrai nom, ne sont que partenaires de scène dans la série The Idol, et c'est Yassine Stein qui fait battre le coeur de la belle actrice. Discrets de nature, les amoureux ont officialisé leur relation en ne se cachant pas... mais ils ne sont jamais apparus ensemble, par exemple, sur un tapis rouge. Leur première sortie date du 6 février dernier, alors que des bruits de couloirs circulaient déjà à leur propos. Lily-Rose Depp aurait été en couple, auparavant, avec Austin Butler, l'ex de Vanessa Hudgens, et avec Timothée Chalamet, à qui elle donnait la réplique dans le film Le Roi, sur Netflix.