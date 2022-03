Lily-Rose Depp : Main dans la main avec Yassine, rare apparition du couple

Les photos du rapprochement de Lily-Rose Depp et The Weeknd ont provoqué un séisme sur les réseaux sociaux. Leur tournage terminé, la jolie blonde a retrouvé son vrai petit ami, Yassine Stein. Le couple a fait une rare apparition à deux en se baladant main dans la main en pleine rue, signe de la bonne évolution de leur relation...

Lily-Rose Depp et Yassine ont été aperçus à West Hollywood le 7 mars dernier pour un nouveau rencard gourmand ! L'actrice de 22 ans et son chéri rappeur avaient profité d'une matinée ensoleillée pour prendre un petit-déjeuner dans un restaurant. Tous les deux s'étaient habillés casual : Lily-Rose portait un sweatshirt bleu marine, un jogging Nike et des baskets Chanel, et Yassine une casquette à l'effigie de la Juventus de Turin, un pull à col roulé, un jean et des baskets Asics.

Lily-Rose Depp et Yassine Stein ont officialisé leur relation sans dire un mot ! Ils font l'objet de rumeurs depuis novembre dernier, des rumeurs confirmées par une première sortie à deux, le 6 février.

La vie amoureuse de la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp fascine ses nombreux fans. Avant de rencontrer Yassine, la jolie blonde aurait fréquenté l'acteur Austin Butler, l'ex-petit ami de Vanessa Hudgens (recasé avec le joueur de hockey Cole Tucker), désormais en couple avec le mannequin (et fille de Cindy Crawford) Kaia Gerber. Lily-Rose est également sortie avec Timothée Chalamet, son partenaire dans le film Le Roi (sorti sur Netflix en novembre 2020).

Son idylle avec The Weeknd n'est que fictive ! Les deux acteurs forment un couple pour la série The Idol, bientôt diffusée sur HBO et dont ils sont les héros. Elle raconte l'histoire d'amour entre un gourou de secte et une chanteuse pop en pleine ascension.

Lily-Rose et The Weeknd ont récemment été surpris en plein tournage de la série. Ils quittaient un restaurant bondé main dans la main à Los Angeles et regagnaient une Ferrari vintage conduite par The Weeknd. Entièrement vêtue de motifs floraux, Lily-Rose s'était faite belle pour cette scène que des millions de téléspectateurs auront prochainement le bonheur de voir sur petit écran.