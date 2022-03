Diaporama Lily-Rose Depp : Main dans la main avec Yassine, rare apparition du couple

1 / 19 Lily-Rose Depp : Main dans la main avec Yassine, rare apparition du couple

2 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood.

3 / 19 Exclusif - The Weeknd et Lily-Rose Depp tournent une scène pour la nouvelle série HBO "The Idol" à Los Angeles le 11 mars 2022.

4 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont déjeuner chez "Astroburger" à Los Angeles, le 6 février 2022.





5 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

6 / 19 Exclusif - The Weeknd et Lily-Rose Depp tournent une scène pour la nouvelle série HBO "The Idol" à Los Angeles le 11 mars 2022.

7 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

8 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont déjeuner chez "Astroburger" à Los Angeles, le 6 février 2022.





9 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

10 / 19 Exclusif - The Weeknd et Lily-Rose Depp tournent une scène pour la nouvelle série HBO "The Idol" à Los Angeles le 11 mars 2022.

11 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

12 / 19 Exclusif - The Weeknd et Lily-Rose Depp tournent une scène pour la nouvelle série HBO "The Idol" à Los Angeles le 11 mars 2022.

13 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

14 / 19 Exclusif - The Weeknd et Lily-Rose Depp tournent une scène pour la nouvelle série HBO "The Idol" à Los Angeles le 11 mars 2022.

15 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

16 / 19 Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet sur le tapis rouge du film "The King" lors du 76e festival international du film de Venise. Le 2 septembre 2019. © Future-Image via ZUMA Press/Bestimage

17 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.

18 / 19 Exclusif - Lily-Rose Depp et son petit ami Yassine Stein vont prendre leur petit-déjeuner à West Hollywood le 7 mars 2022.