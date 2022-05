Amber Heard : Un "crush" de Lily-Rose Depp au coeur d'une violente dispute, étranges révélations...

Le procès (très) médiatisé opposant les anciens épouxJohnny Depp et Amber Heard continue et les révélations – parfois scabreuses – qui y sont faites n'ont pas fini de faire couler d'encre. Ce mercredi 4 mai, l'actrice a craqué et a fini en larmes au beau milieu du tribunal. Et ce jeudi 5 mai, les révélations de l'ex de Johnny Depp et de Elon Musk se sont portées sur Lily-Rose Depp, la fille de l'acteur et de Vanessa Paradis. Alors que la jeune femme peut compter sur le soutien de sa mère et de son petit frère Jack Depp dans ce moment douloureux pour tout leur clan, voilà que son nom se retrouve mêlé à ce lynchage public.

Amber Heard est en effet revenue sur le fait que Johnny Depp a initié sa fille au cannabis, à l'âge de 13 ans. Des faits déjà évoqués par Johnny Depp lui-même lorsqu'il avait dû répondre aux questions des avocats de l'actrice sur ses addictions. Selon la star de Pirates des Caraïbes, il s'agissait d'un acte de "parent responsable" pour qu'elle se sente "en sécurité" avec la drogue, et ce, dès le début de son adolescence. Ce que Amber Heard, elle, a interprété totalement différemment, comme elle l'a fait savoir lors de ce procès. Elle a notamment précisé s'être sentie le devoir d'être "protectrice" envers Lily-Rose Depp. "Elle était si jeune", a-t-elle indiqué.

Une dispute autour de Lily-Rose Depp

L'ex-épouse de Johnny Depp a également évoqué une autre histoire au sujet de la jeune actrice de désormais 22 ans. Elle se serait disputée avec la star hollywoodienne lorsque celui-ci a permis à une star de la musique, crush de Lily-Rose Depp, de dormir chez eux, alors qu'elle était mineure. "Cette dispute s'est produite parce que je n'étais pas d'accord avec le fait que ce monsieur - un musicien célèbre de plus de 18 ans - a passé la nuit à la maison, a-t-elle raconté. Et je me sentais le devoir d'être protectrice envers Lily-Rose. J'étais inquiète, ce n'est qu'une enfant. Ce n'est pas ma place et je le comprends, je sais que c'est un sujet sensible donc je comprends pourquoi Johnny s'est tellement énervé contre moi." Lily-Rose Depp est désormais en couple avec Yassine Stein.

Un procès lourd de conséquences

Une histoire qui s'ajoute à toutes celles déjà évoquées par les deux parties, qui ne cessent de se renvoyer la balle pour déterminer qui de l'un ou de l'autre, est responsable du divorce. Rappelons que ce procès est lourd de conséquences en raison du fond d'accusations de violences conjugales, et de récit des scènes qui se seraient produites entre eux.