Johnny Depp et Vanessa Paradis : Comment leur première rencontre a viré à l'obsession...

Vanessa Paradis auprès de Lily-Rose et Jack pour faire front

Des retrouvailles attendues par les deux acteurs qui ne mettent donc pas longtemps à sceller leur amour. Et seulement trois mois plus tard, Lily-Rose Depp, leur premier enfant, naît. "Il est mon prince charmant, l'homme de ma vie, mon meilleur ami. Tout ce dont je rêve, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Notre histoire, c'est l'amour et l'amitié réunis", a-t-elle dévoilé au sujet de leur vie sentimentale. Elle a dressé alors un portrait des plus positifs notamment sur son implication dans son rôle de père. Malgré leur rupture, les ex-amants ont gardé de très bons rapports. Et alors que son nom apparaît dans le procès le plus médiatique, Vanessa Paradis, elle, a fait le déplacement à Los Angeles pour faire front auprès de ses enfants.