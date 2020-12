Johnny Depp tente un ultime recours au tribunal pour sauver son honneur

Débouté à deux reprises par la justice britannique, Johnny Depp ne compte pas en rester là. Comme l'a rapporté l'AFP le 9 décembre 2020, l'acteur américain tente une nouvelle fois d'obtenir un procès en appel après avoir perdu son procès pour diffamation contre le tabloïd anglais The Sun, qui l'avait décrit en mari violent envers son ex-épouse Amber Heard. Comme la loi britannique le permet, la star a saisi directement la cour d'appel. On ignore quand la cour d'appel dira si elle autorise ou non un deuxième procès.

Le 2 novembre dernier, Johnny Depp a perdu son procès en diffamation contre News Group Newspapers (NGN), la société éditrice du Sun. Le père de Lily-Rose et Jack (21 et 18 ans) a ensuite sollicité la permission de faire appel, comme l'exige le système judiciaire britannique, mais le juge Andrew Nicol, qui avait tranché en sa défaveur sur le fond du dossier, a refusé, n'estimant pas que les "motifs d'appel aient des perspectives raisonnables". Le jugement a été rendu en novembre après trois semaines d'audience en juillet, à la Haute Cour de Londres, souvent en présence du comédien de 57 ans et de son ex-femme Amber Heard, 34 ans, qui avaient donné lieu à un déballage de leur vie privée.

Pour rappel, Johnny Depp et Amber Heard s'étaient rencontrés sur le tournage du film Rhum Express en 2011, avant de se marier en 2015. Le couple star avait ensuite divorcé avec fracas début 2017, l'actrice de Danish Girl affirmant avoir été abusée physiquement et psychologiquement. S'appuyant essentiellement sur les déclarations de la comédienne, le Sun avait invoqué lors du procès 14 épisodes de violences, tous contestés par Johnny Depp.

Johnny viré, Amber de retour à sa carrière

Début novembre, le juge Nicol a finalement tranché en faveur du tabloïd, estimant dans son jugement que les qualifications du Sun étaient "substantiellement vraies" car "la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées". Le juge a ordonné au Pirate des Caraïbes de payer un peu plus de 628 000 livres (705 000 euros) au Sun pour couvrir ses frais de justice. Une déconvenue juridique qui a également coûté à l'acteur son rôle de Grindelwald dans la franchise à succès Les Animaux fantastiques, puisqu'il a été remercié et remplacé par Mads Mikkelsen.

Amber Heard conserve quant à elle son rôle de Mera dans le film Aquaman 2, malgré la tentative de son ex-mari de la faire exclure de la production. En s'appuyant sur des documents du procès, le Hollywood Reporter a en effet rapporté que Johnny Depp avait demandé à sa soeur, la productrice Christi Dembrowski, d'intervenir pour qu'Amber Heard soit remplacée dans le blockbuster de la Warner Bros. En novembre, lors d'une interview accordée à Entertainment Weekly, l'actrice a mis un terme aux rumeurs en affirmant qu'elle figurera bel et bien au casting du deuxième film, attendu pour le mois de décembre 2021.