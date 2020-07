Johnny Depp vs Amber Heard : Il avoue lui avoir donné un coup de tête

Le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard et au tabloïd anglais The Sun n'a commencé que le 7 juillet 2020 à Londres et déjà, le couple a déballé nombre d'histoires sordides qui ont rythmé leur mariage express de un an. Une nouvelle fois appelé à témoigner jeudi, l'acteur américain de 57 ans a admis avoir "accidentellement" donné un coup de tête à son ex-femme lors d'une violente dispute.

Comme l'a rapporté le Daily Mail, un premier incident est survenu en mars 2015 : le couple s'est violemment querellé, Amber Heard soupçonnant son mari d'avoir une maîtresse. Une relation extraconjugale niée par Johnny Depp jeudi devant la cour, l'acteur répliquant que son ex-épouse "était assez jalouse". Un second accrochage en décembre 2015 a également été mentionné. Amber Heard aurait attaqué son mari qui, en tentant de la maîtriser en pleine crise, lui aurait donné un coup de tête "accidentellement".

"Elle se jetait sauvagement sur moi... Par-derrière, alors que je m'éloignais de la dispute vers mon bureau, elle m'a frappé dans le cou, l'oreille, le dos, tout. Je me suis tourné en couvrant ma tête et elle se balançait assez sauvagement, donc la seule chose que je pouvais faire dans cette situation était, soit de courir, soit d'essayer de la saisir, et de mettre mes bras autour d'elle pour qu'elle arrête de me fouetter et me frapper, donc c'est ce que j'ai fait, et alors il semble qu'il y ait eu une collision, a raconté la star de Pirates des Caraïbes. C'est l'unique collision et la seule blessure potentielle que Mlle Heard a pu avoir, en aucune façon je n'ai fait ce qu'elle a dit et cassé son nez (...). Cette blessure dont elle aurait souffert n'est pas cohérente avec les photos qu'elle a données à la cour."

14 violentes disputes à éclaircir

Dans un enregistrement audio réalisé peu de temps après, et diffusé jeudi au tribunal, on peut entendre l'actrice d'Aquaman dire : "Tu peux donner un coup de tête à quelqu'un qui crie, mais toi, ne crie pas." Ce à quoi Johnny Depp lui répond : "Je t'ai donné un coup de tête sur ton put*** de front. Ça ne casse pas un nez." D'autres clichés transmis au tribunal par Amber Heard, la montrent avec une lèvre fendue, une mèche de cheveux blonds arrachés, un bleu sur le nez... Des photos qui sont utilisées pour tenter de clarifier les quatorze violentes altercations qu'aurait connues le couple.