Johnny Depp voulait-il mettre le chien d'Amber Heard au micro-ondes ? Il répond

Le procès opposant Johnny Depp au tabloïd The Sun se poursuit devant la cour royale de justice de Londres. Le 9 juillet 2020, le Daily Mail a rapporté un extrait du témoignage de l'acteur, interrogé sur son prétendu mauvais traitement des chiens de son ex-femme Amber Heard. Pour rappel, la star de Pirates des Caraïbes poursuit le journal après la publication d'un article en 2018 le qualifiant de "batteur de femme". Présente au procès, Amber Heard continue d'accuser son ex-époux de violences domestiques sous l'emprise de drogue et d'alcool, soutenant ainsi la thèse de l'article polémique.

Depuis le début du procès, les adversaires de Johnny Depp concentrent leur défense sur sa relation longue et complexe avec la drogue et l'alcool. Durant sa relation avec Amber Heard, entre 2010 et 2016, un des chiens de l'actrice baptisé Boo aurait même ingéré "une certaine quantité" de cannabis : "Le chiot a trouvé une petite boule de haschisch et l'a ramassée avant que je ne puisse l'attraper", a-t-il confirmé. S'agissant de l'inquiétude d'Amber Heard de voir son chien souffrir par la suite d'une tumeur au cerveau, Johnny Depp a simplement répliqué : "C'était quelque chose qu'elle aimait dire."

Une autre mésaventure canine serait survenue lorsque l'acteur et musicien de 57 ans se rendait sur le tournage d'un documentaire sur Keith Richard, le guitariste des Rolling Stones, en 2013. Après avoir consommé de la cocaïne et du whisky, la star aurait insisté pour que son épouse et son chien, un yorkshire baptisé Pistol, les accompagnent. "Vous fumiez, vous étiez en colère et agressif et, à un moment, vous avez attrapé la chienne de Mlle Heard, c'est une toute petite chose n'est-ce pas (...). Et, dans la voiture, vous l'avez tenu au-dessus du vide par la fenêtre en poussant des gémissements (...). Vous pensiez que c'était une très bonne plaisanterie", a affirmé l'avocate de la défense.