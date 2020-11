Johnny Depp : Nouvel échec au tribunal... Son remplaçant dans les Animaux Fantastiques annoncé

Les déconvenues s'enchaînent pour Johnny Depp... Le 25 novembre 2020, la justice britannique a en effet rejeté sa demande d'appel déposée suite à sa défaite lors de son procès contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait décrit en mari violent envers son ex-épouse Amber Heard.

"J'ai refusé au plaignant l'autorisation de faire appel", a indiqué le juge Andrew Nicol, comme l'a rapporté l'AFP mercredi. "Je ne considère pas que les motifs d'appel invoqués aient des perspectives de réussite raisonnables, et il n'y a pas d'autre raison impérieuse pour laquelle la demande d'appel devrait être accordée". Le rejet de cet appel n'est toutefois pas définitif, puisque le père de Lily-Rose Depp et Jack (21 et 18 ans) a jusqu'au 7 décembre pour s'adresser directement à la cour d'appel.

Durant trois semaines d'un procès ultra-médiatisé à la Haute Cour de Londres, au mois de juillet, addiction à la drogue, accusations de tromperies et même excréments retrouvés dans le lit conjugal ont été discutés, alimentant les Unes des tabloïds. S'appuyant essentiellement sur les déclarations d'Amber Heard, le Sun avait invoqué 14 épisodes de violences, tous contestés par Johnny Depp. Pour rappel, les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage de Rhum Express en 2011, avant de se marier en février 2015 à Los Angeles. Le couple avait divorcé avec fracas début 2017. L'actrice de Danish Girl et Aquaman avait alors évoqué "des années" de violences "physiques et psychologiques", accusations vivement rejetées par son ex-époux.

Une amende et plus de tournage...

Début novembre, le juge Nicol a tranché en faveur du tabloïd, estimant dans son premier jugement que les qualifications du Sun étaient "substantiellement vraies" car "la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées". Mercredi, ce même juge a aussi ordonné à Johnny Depp de payer un peu plus de 628 000 livres (705 000 euros) au Sun pour couvrir ses frais judiciaires. Le 6 novembre, la star a réagi dans un communiqué : "Le jugement surréaliste de la cour, au Royaume-Uni, ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme mon intention de faire appel. Ma motivation est toujours forte et je compte bien prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas réduites à cette période."

La peine est double pour l'Américain de 57 ans, puisqu'il a été viré de la saga à succès Les Animaux Fantastiques, préquelle des livres et films Harry Potter, dont il devrait tourner le troisième volet au Royaume-Uni (sortie prévue pour le 15 juillet 2022). La Warner Bros a finalement décidé de le remplacer en choisissant l'acteur danois Mads Mikkelsen pour interpréter le personnage du sorcier Gellert Grindelwald. Malgré tout, Johnny Depp va toucher son gros cachet, estimé à 10 millions de dollars (près de 8,5 millions d'euros) ! De quoi voir venir en attendant de se remettre de ce fiasco juridique...