Johnny Depp sort du silence : viré des Animaux Fantastiques, il réagit et contre-attaque

Le 2 novembre 2020, on apprenait que Johnny Depp avait perdu son procès intenté contre le tabloïd The Sun, qui l'avait décrit comme un mari violent après sa bataille judiciaire contre son ex-femme, l'actrice Amber Heard. Conséquence immédiate de ce procès ultra médiatisé et qui a donné de scabreux détails : il doit quitter Les Animaux Fantastiques.

Sur Instagram, ce 6 novembre, Johnny Depp est sorti du silence et a posté un long message pour réagir à l'issue de son procès perdu. Le comédien âgé de 57 ans écrit : "Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont offert leur soutien et leur loyauté [ses anciennes compagnes, Vanessa Paradis et Winona Ryder ont notamment martelé qu'il n'avait jamais été violent avec elles, NDLR]. Je me suis senti humble et touché par vos nombreux messages d'amour et d'inquiétude, particulièrement ces derniers jours. Deuxièmement, je souhaite vous faire savoir que j'ai été invité par Warner Bros a démissionné de mon rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques et j'ai accepté et honoré cette demande." Johnny Depp avait rejoint Les Animaux Fantastiques - univers imaginé par J.K Rowling - en 2016.

L'acteur ne compte toutefois pas baisser les bras et annonce poursuivre son combat judiciaire pour laver son honneur et son nom. "Enfin, je souhaite dire cela. Le jugement surréaliste de la cour, au Royaume-Uni, ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme mon intention de faire appel. Ma motivation est toujours forte et je compte bien prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas réduites à cette période", a-t-il ajouté.