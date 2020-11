Johnny Depp perd son procès contre The Sun et Amber Heard

Coup dur pour Johnny Depp. Comme l'a rapporté l'AFP, l'acteur américain de 57 ans a finalement perdu son procès en diffamation contre The Sun ce 2 novembre 2020. Le tabloïd anglais avait accusé la star de violences domestiques sur son ex-femme Amber Heard dans un article paru en 2018. Tout au long du procès qui s'est tenu à Londres, en juillet dernier, l'actrice a joué le témoin clef en soutenant la version du journal britannique. Elle a réaffirmé avoir été violentée verbalement et physiquement durant son mariage avec Johnny Depp, entre 2015 et 2016.

La décision du juge Andrew Nicol, rendue lundi, porte un nouveau coup dur à la réputation du populaire acteur d'Edward aux mains d'argent et Pirate des Caraïbes. Après 35 ans de carrière, ce dernier avait pris de gros risques en attaquant News Group Newspapers (NGN), société éditrice du Sun. Les trois semaines de procès cet été ont donné lieu à un déversement de révélations peu reluisantes sur la vie privée de Johnny Depp et Amber Heard : addiction à la drogue, accusations de tromperies, et même excréments retrouvés dans le lit conjugal, ont été discutés, alimentant les Unes des tabloïds.

S'appuyant essentiellement sur les déclarations de l'actrice d'Aquaman et The Danish Girl, le Sun avait invoqué 14 épisodes de violences, tous contestés par Johnny Depp. L'acteur américain a certes reconnu une consommation abusive de drogues et d'alcool, mais il a affirmé n'avoir jamais levé la main sur une femme, soutenu sur ce point par les témoignages écrits de ses ex-compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder.

Après avoir "examiné en détail" les 14 épisodes, le juge Nicol a estimé dans son jugement que les qualifications du Sun étaient "substantiellement vraies". "Cette décision et ce jugement ne sont pas une surprise", ont réagi les avocat de l'actrice de 34 ans, disant vouloir "obtenir justice" dans une autre procédure en cours aux Etats-Unis.