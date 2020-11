Johnny Depp : Viré des Animaux Fantastiques, il sera quand même payé une fortune

Johnny Depp a réagi à l'information de sa mise à l'écart sur Instagram. Le 6 novembre, l'homme qui interprétait Gellert Grindelwald a écrit : "Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont offert leur soutien et leur loyauté. Je me suis senti humble et touché par vos nombreux messages d'amour et d'inquiétude, particulièrement ces derniers jours. Deuxièmement, je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m'a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques et j'ai accepté et honoré cette demande."