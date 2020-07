Vanessa Paradis : Rebondissement au procès de Johnny Depp

Accusé d'être un "batteur de femmes" dans un article paru en 2018 dans le tabloïd The Sun,Johnny Depp avait immédiatement attaqué le journal pour diffamation. Actuellement à Londres pour son procès, l'acteur ne pourra finalement pas compter sur le témoignage de ses ex-compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder. Une décision inattendue pour la maman de Lily Rose Depp qui devait témoigner en visioconférence depuis sa maison en France lors de l'audience se déroulant le 16 juillet 2020. "Il n'est pas nécessaire de les entendre" selon les avocats de l'acteur rapporte Deadline.

En effet, Vanessa Paradis et Winona Ryder ont déjà fait parvenir deux courriers à la justice dans lesquels elles défendaient farouchement leur ex-compagnon. Dans ces lettres, les deux actrices affirmaient que leur ex n'a jamais levé la main sur elle. "Pendant toutes ces années, j'ai connu Johnny comme une personne et un père gentil, attentif, généreux et non violent. (...) il n'a jamais été violent ou abusif envers moi" a par exemple écrit l'interprète du titre Divine Idylle qui a vécu une histoire d'amour avec Johnny de 1998 à 2012.

De son côté, l'actrice de la série Stranger Things, qui a été en couple avec la star de Pirates des Caraïbes dans les années 1990, indiquait à propos de Johnny : "L'idée qu'il soit une personne incroyablement violente est la chose la plus éloignée du Johnny que j'ai connu et aimé". Des lettres et des écrits précieux pour l'acteur accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard.

C'est finalement le chef de sécurité de la star, Sean Bett, qui témoignera à la place des deux actrices. Alors, cette décision mettra-t-elle à mal le procès de Johnny Depp ?