Les Animaux fantastiques : D'autres prétendants pour le rôle phare de la saga

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton. Les amoureux d'Harry Potter en ont fait la triste expérience avec la fin de saga, en 2016. Heureusement, l'auteur J.K. Rowling leur en avait préparé une nouvelle, Les Animaux fantastiques. Le héros de cette nouvelle trilogie, Eddie Redmayne, avait de la concurrence pour son rôle d'ancien élève de Poudlard devenu employé du ministère de la magie...

Dans Les Animaux fantastiques, Eddie Redmayne se glisse dans la peau de Norbert Dragonneau. Norbert est un sorcier et magizoologiste introverti, également employé par le ministère de la magie. Eddie Redmayne aurait pu ne pas hériter de ce rôle. L'acteur venait d'achever le tournage de The Danish Girl, il était en concurrence avec Matt Smith (des séries Doctor Who et The Crown) et Nicholas Hoult. Eddie Redmayne a finalement été casté en juin 2015, deux mois avant le début du tournage. Celui-ci avait pris fin en janvier 2016.

Les Animaux fantastiques est sorti en France le 16 novembre 2016, un peu plus de cinq ans après la sortie du dernier film Harry Potter (Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2), en juillet 2011. Avec Les Animaux fantastiques, J.K. Rowling a fait ses débuts en tant que scénariste. David Yates, réalisateur des quatre derniers films Harry Potter, a repris ses fonctions pour cette nouvelle saga.

Le deuxième volet, Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald, est sorti en France le 16 novembre 2018 et comportait un rôle plus important de Johnny Depp. Le troisième épisode est attendu pour l'année 2021.