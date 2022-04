Johnny Depp infidèle à Vanessa Paradis : il a embrassé Amber Heard en secret, ses tardives révélations !

Après son procès perdu en 2020 contre le tabloïd britannique The Sun, qui se faisait l'écho des supposées violences conjugales infligées à son ex-femme Amber Heard, l'acteur Johnny Depp ne lâche pas l'affaire et compte bien laver son nom. Il a cette fois porté plainte directement contre l'actrice, pour diffamation, auprès du tribunal de Fairfax près de Washington, aux Etats-Unis. Il lui reproche une tribune qu'elle a écrite dans le Washington Post en 2018, dans laquelle, sans le nommer, elle se disait toutefois victime de coups. Lors de l'audience du 19 avril, il a relaté auprès de la cour les coulisses de leur rencontre.

Johnny Depp (58 ans) et Amber Heard (36 ans) se sont rencontrés en 2009 sur le tournage du film intitulé Rhum Express. Et, assez rapidement, les deux comédiens ont commencé à fricoter. Interrogé par la cour sur le moment où il a pris conscience de son attirance pour sa consoeur, l'acteur a relaté : "Lors d'une scène sous la douche, où nous nous embrassions. J'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas dû car, à ce moment-là, elle avait sa compagne [Tasya van Ree, NDLR] et j'avais Vanessa [Paradis, NDLR]. C'est avec ce baiser sous la douche, que tout a commencé." Si on ne peut pas reprocher à l'acteur ce baiser inscrit dans le scénario ni les sensations personnelles ressenties à ce moment précis, Johnny Depp a en revanche poussé le bouchon plus loin lorsque les caméras étaient éteintes.

En effet, si le héros de Pirates des Caraïbes avait déjà admis il y a quelques années avoir ressenti des choses pour Amber Heard du temps où il était en couple avec Vanessa Paradis, il ne semblait pas pour autant qu'il avait fauté. Mais, lors de son audience, il a fait de tardives révélations en reconnaissant qu'en réalité il s'était bien produit quelque chose entre eux ! Comme le relate Closer qui a consulté l'audience, Johnny et Amber se seraient ainsi retrouvé un soir après le tournage, dans la loge-caravane du comédien et auraient partagé "un verre de vin et des baisers". Se faisant infidèle à Vanessa Paradis - dont il se séparera en 2012 - Johnny Depp affirme qu'il avait alors pris les devants pour que cela ne dérape pas plus : "Amber avait envie de rester, mais j'ai compris qu'il valait mieux en rester là."

Johnny Depp et Amber Heard se retrouveront en 2011 pour la promotion du film. Puis, après la rupture entre l'acteur et Vanessa Paradis, ils se sont mis en couple avant un mariage en 2015. Ils ont officiellement divorcé en 2016, Amber obtenant la coquette somme de 7 millions de dollars de son ex-époux au passage...