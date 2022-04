Amber Heard : Vidéo embarrassante, troubles de la personnalité... Johnny Depp la met à mal !

Le procès opposant Johnny Depp à Amber Heard n'a pas fini de faire couler d'encre. Violence, scatologie, mensonges et insultes... Le déballage médiatique des deux acteurs américains fait les gros titres de la presse, jour après jour. Et alors que tous les deux s'accusent de violences, une psychologue, embauchée par les avocats de Johnny Depp dans le cadre de ce procès, a dépeint un portrait à charge de l'actrice. Comme affirmé, ce mardi 26 avril, la star du film Aquaman souffrirait de troubles de la personnalité, comme rapporté ici par le DailyMail.

Shannon Curry, psychologue clinicienne et médico-légale, a dévoilé son diagnostic sans appel, après avoir étudié Amber Heard durant près de 12 heures au mois de décembre dernier. L'actrice de 36 ans serait atteinte de troubles qui peuvent faire "réagir violemment". Les personnes atteintes de ces mêmes troubles "ont souvent des comportements abusifs envers leurs partenaires". Le médecin s'est défendu face aux accusations des avocats de l'actrice qui ont tenté de discréditer son témoignage. "Je rapporte des faits scientifiques indépendamment de ce qu'ils nous disent", a-t-elle notifié.

Alors que certains des détracteurs d'Amber Heard ont pu noter qu'elle changeait de visage à peine les caméras pointées sur elle, lors de ce procès public, Shannon Curry explique que lorsqu'elle a réalisé son analyse, elle a pu voir que Amber Heard avait "grossièrement exagéré" les symptômes de stress post-traumatique dont elle aurait pu souffrir à la suite de violences conjugales présumées. Johnny Depp, quant à lui, a de nouveau nié avoir jamais frappé son épouse et toute autre femme. Le père de Lily-Rose et Jack Depp, fruits de ses amours avec Vanessa Paradis, a même précisé à nouveau que c'est lui qui avait été victime des coups de l'actrice.

Témoignage à charge et vidéo embarrassante

Un officier de Los Angeles va même dans le même sens. Melissa Saenz, qui a été appelée au penthouse d'Amber Heard et Johnny Depp après une dispute, le 21 mai 2016, a pu témoigner. Elle a ainsi assuré ne pas avoir identifié l'actrice comme victime de violence domestique à l'époque, suivant cette bagarre. Il n'y avait selon son témoignage aucune preuve d'un crime, y compris du verre brisé ou du désordre dans le penthouse.

Ce mardi 26 avril, Johnny Depp a apporté un nouvel élément qui n'aide pas son épouse dans sa défense. Il l'accuse d'infidélité et s'est appuyé sur une vidéo où on peut la voir dans les bras d'Elon Musk, diffusée devant le tribunal. Une vidéo datée de 2016 – soit bien avant l'histoire partagée entre l'actrice et le milliardaire propriétaire de Twitter. On peut y voir la jeune femme simplement vêtue d'une couverture blanche, dans les bras du PDG de Tesla Motors. Une séquence embarrassante pour Amber Heard.