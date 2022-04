Elon Musk marqué à jamais : de quoi est mort son premier enfant ?

Elon Musk vient de s'offrir Twitter pour 44 milliards de dollars, ce lundi 25 avril. Une nouvelle qui secoue le monde alors que le nouveau propriétaire du réseau social à l'oiseau bleu prône la liberté d'expression la plus totale. Le milliardaire d'origine sud-africaine, dont cette dernière opération financière fait déjà redouter certains abus, est sur le plan de sa vie personnelle le père de six enfants. Cinq garçons, avec sa première épouse Justine Wilson, et un sixième X AE A-12, issu de ses amours avec Grimes, dont laquelle il serait finalement séparé depuis septembre dernier. Mais Elon Musk est surtout marqué à vie par un drame : la mort d'un enfant.

Il y a 20 ans, le milliardaire, nouveau propriétaire de Twitter, a dû surmonter l'insurmontable épreuve du décès d'un enfant. Son fils est mort en 2002, alors qu'il n'avait que dix semaines. Nevada Alexander Musk, fils né de son union avec Justine Wilson, a succombé à la mort subite du nourrisson. Une perte brutale puisque ce syndrome reste aujourd'hui toujours aussi flou. Il touche les bébés de moins d'un an, pourtant en bonne santé apparente. Dévastés par l'épreuve, Elon Musk et son épouse restent malgré tout soudés. En 2004, ils deviennent ainsi parents à nouveau en donnant naissance à des jumeaux, puis des triplés en 2006. Des enfants tous nés grâce à la fécondation in vitro.

Qui sont ses ex célèbres ?