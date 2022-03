Elon Musk : Son ex, mère de ses 2 derniers enfants, est en couple avec une femme

Un nouveau chapitre s'ouvre pour Grimes, de son vrai nom Claire Boucher. Alors qu'elle vient d'accueillir une petite fille baptisée Exa Dark Siderael, la chanteuse s'est séparée de son compagnon Elon Musk en septembre 2021. Mais il faut croire que l'artiste canadienne, 31 ans, s'est vite remise de ses émotions puisqu'elle aurait retrouvé l'amour. L'élue de son coeur ? Une certaine Chelsea Manning, peu connue en France, mais populaire aux Etats-Unis après un scandale public.

Ancienne militaire, Chelsea Manning avait fait les gros titres, au début des années 2010, après avoir dévoilé des centaines de documents officiels sur WikiLeaks. Condamnée à 35 ans de prison, pour espionnage entre autres, elle avait retrouvé la liberté sept ans plus tard, le président Barack Obama ayant raccourci sa peine. Elle avait, notamment, essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours, dans sa cellule, mais mène aujourd'hui une existence plus apaisée auprès de Grimes.

Elles ont emménagé ensemble

Selon les informations de Page Six, les choses iraient même très vite entre les deux amoureuses. "Ca devient très sérieux, assure une source du média. Elles ont emménagé ensemble. Elles vivent à Austin." Chelsea Manning aurait toutefois conservé son appartement situé à Brooklyn. Elle aurait séduit Claire Boucher en lui parlant à plusieurs reprises sur Twitter. En y regardant de plus près, il est effectivement possible de voir que l'ancienne militaire like régulièrement ce que partage Grimes sur les réseaux sociaux, notamment la couverture du magazine Vanity Fair dans lequel elle a révélé avoir eu un deuxième enfant à l'aide d'une mère porteuse.

Grimes est maman de deux enfants, issus de sa relation avec Elon Musk, président-directeur général de la société SpaceX, directeur général de la société Tesla, accessoirement l'un des dix hommes les plus riches du monde. Difficile de savoir, pour l'heure, comment va s'organiser le partage de la garde de leur fille, Exa Dark Siderael, et de leur aîné Xaea-12, rebaptisé X AE A-Xii à cause d'une loi californienne...