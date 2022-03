Elon Musk papa pour la 7eme fois : le prénom surprenant du petit dernier révélé !

Le businessman Elon Musk et sa femme l'artiste Grimes ont accueilli une nouveau bébé dans leur famille. Et on savait que le couple avait des goûts plutôt particuliers en matière de prénom : ils n'ont une nouvelle fois pas déçu...

La chanteuse du titre Genesis a été contrainte de révéler, dans le numéro de Vanity Fair pour lequel elle faisait la couverture, que le couple avait accueilli une petite fille. Cette dernière a répondu "qu'elle avait des coliques" quand le journaliste lui a demandé comment se déroulait cette heureuse période. La concernée n'a d'ailleurs pas vraiment su répondre car elle a avoué avoir essayé de cacher cette naissance. C'est le deuxième enfant de Grimes avec Elon Musk après la naissance de leur premier fils appelé X AE A-XII. La chanteuse de 34 ans a révélé le prénom de son deuxième enfant, qui se nomme, à peine plus sobrement, Exa Dark Siderael. Elle sera logiquement surnommée Y, comme l'a indiqué la mère, alors que le premier fils est appelé X.

Y est née en décembre 2021 par mère porteuse quelques mois après que le couple annonce sa séparation après 3 ans d'amour. Cette naissance marque donc le retour du duo. La jeune femme s'est exprimée sur le sujet : "Je dirais surement que c'est mon meilleur ami, nous avons une relation très fluide. Nous vivons dans des maisons séparées. Nous sommes les meilleurs amis. On se voit tout le temps, nous avons juste besoin de poursuivre nos propres projets. Et je ne m'attends pas à ce que les autres comprennent." "C'est le meilleur qu'il ait jamais été, nous avons juste besoin d'être libres" a-t-elle conclu.

Elon Musk, célèbre homme d'affaires et PDG de spaceX et Tesla, est donc père pour une 7eme fois, le deuxième de son union avec Grimes. D'un précédent mariage avec Justine Wilson, sa femme entre 2000 et 2008, était né les jumeaux Griffin et Xavier (17 ans) et les triplés Damian, Saxon et Kai (16 ans).