Elon Musk, son fils X AE A-Xii (5 mois) regarde Apocalyspe Now : "Il adore l'art radical"

Le 4 mai 2020, Grimes et Elon Musk accueillaient leur tout premier enfant à deux, un petit garçon au délicieux nom de X AE A-Xii. Près de six mois après la naissance de son bébé, la chanteuse canadienne a expliqué dans une interview au New York Times publiée le jeudi 29 octobre 2020 que son bébé avait déjà bien changé : il est désormais passionné "d'art radical" et a même un nouveau nom : X. C'est quand même bien plus court.

"Les bébés ont du goût. Ils aiment définitivement certaines choses. Ils n'en aiment pas d'autres. Ils ont complètement des opinions", a-t-elle révélé. Grimes n'hésite d'ailleurs pas à lui proposer un éventail varié de choses à découvrir, comme des films sur l'horreur de la guerre du Vietnam. "J'ai regardé Apocalypse Now et d'autres choses avec mon bébé", apprend-elle.

"Il adore l'art radical. C'est vraiment ce qu'il aime, et je ne crois pas que c'est problématique de développer ça avec lui", a-t-elle poursuivi. Grimes explique ne pas vraiment utiliser le nom complet de son bébé. Avec son petit-ami, le milliardaire Elon Musk, ils l'appellent simplement "X", ce qui est légalement son prénom. La partie "AE A-Xii" est en réalité son deuxième prénom.

Ce qui est certain, c'est que Grimes fait tout pour stimuler la créativité de son bébé. "Quand un bébé nait, on utilise toujours les machines à bruit blanc. C'est bien plus facile de les faire dormir avec une bande audio. Je me suis demandé si on pouvait pas rendre ça plus artistique. En général les choses pour les bébés sont nulles, créativement parlant. J'aimerais sortir du : "Voilà un zèbre, et un ours, et voici des tons pastel". C'est juste une partie très petite de toutes les choses qu'on pourrait leur montrer", a-t-elle déploré. On imagine déjà la teneur de ses cadeaux de Noël...