Elon Musk célibataire : "semi-séparation" avec la chanteuse Grimes

Après trois ans de vie commune, c'est (presque) terminé entre Elon Musk et Grimes. Comme l'a confirmé le site américain Page Six le 24 septembre 2021, le patron de Tesla/SpaceX et la chanteuse canadienne préfèrent désormais faire chambre à part. Leurs carrières respectives ont finalement eu raison de leur couple.

"Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes", a expliqué le Sud-africain de 50 ans. "C'est principalement parce que mon travail chez SpaceX et Tesla m'oblige à être surtout au Texas ou à voyager à l'étranger et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce adjacente." Pour rappel, Elon Musk et Grimes partagent un petit garçon né en mai 2020 et baptisé d'un drôle de prénom : X AE A-Xii Musk.

La relation de l'homme d'affaires et de la jeune interprète de 33 ans avait été révélée au printemps 2018. La dernière apparition publique du couple remonte à quelques jours seulement, lorsqu'il a pris part au Met Gala à New York. Grimes avait dévoilé sa tenue originale sur le tapis rouge, avant de retrouver son compagnon pour la réception.

Avant cette romance, Elon Musk était marié à l'écrivaine Justine Wilson, avec qui il a eu cinq garçons : les jumeaux Griffin et Xavier (17 ans), et les triplets Damian, Saxon et Kai (15 ans). Le milliardaire a également été marié deux fois à l'actrice Talulah Riley en 2010, puis en 2013, avant de divorcer pour de bon en 2016. Après ce divorce, il avait brièvement fréquenté l'actrice Amber Heard, alors fraîchement séparée de Johnny Depp.