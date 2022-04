Diaporama Amber Heard : Vidéo embarrassante, troubles de la personnalité... Johnny Depp la met à mal !

5 / 20

5ème jour du procès de Johnny Depp et Amber Heard le 19 avril 2022. C'est l'un des procès les médiatiques du moment et pour cause. Pour la seconde fois en 2 ans, Amber Heard et Johnny Depp se déchirent au tribunal. Après avoir perdu son procès en Angleterre, le comédien de Pirates des Caraïbes poursuit en diffamation son ex-femme après la publication d'une tribune en 2018 dans laquelle elle se déclarait être "victime de violences conjugales". Comme au Royaume-Uni, ce nouvel affrontement judiciaire est l'occasion de découvrir de nouveaux détails sur la relation plus que tumultueuse entre les deux acteurs.