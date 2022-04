Johnny Depp : Son penis au coeur de son procès contre Amber Heard, fou rire au tribunal !

Plus les jours passent et plus le procès entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard devient malsain. Depuis le 11 avril 2022, ce procès en diffamation très médiatisé est riche en révélations sordides et en attaques affligeantes des deux parties. Jeudi 28 avril, c'est Malcolm Connolly, agent de sécurité qui travaille pour Johnny Depp depuis 23 ans, qui était à la barre des témoins. Et son témoignage n'a pas manqué de sel, ni de faire se tordre de rire la moitié du tribunal.

Avec un accent écossais marqué, il a apporté un soutien sans faille à son patron, décrivant une Amber Heard "qui voulait porter la culotte" et initiait les disputes. Interrogé sur la consommation d'alcool et de drogues de l'acteur, il a assuré que la star avait "une grande tolérance à toutes les substances" et fait référence à son rôle dans Pirate des Caraïbes : "Je crois que Jack Sparrow était plus ivre que Johnny..." Même dans ces circonstances, il n'a jamais vu l'acteur uriner dans un couloir, comme l'insinuait un avocat d'Amber Heard. "Je crois que je me rappellerais si j'avais vu le pénis de M. Depp...". C'est cette réplique qui a provoqué un fou rire dans l'assistance, Johnny Depp lui-même riant à gorge déployée.