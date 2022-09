Lily-Rose Depp amoureuse d'un rappeur français : elle dévoile une très rare photo de lui

Lily-Rose Depp a ses domaines de prédilection bien à elle. Après le mannequinat, la jeune femme de 23 ans s'est lancée dans la comédie où elle a brillé à plusieurs reprises sur les petit et grand écran. Elle ne touche peut-être pas à la musique mais cela ne l'empêche pas d'avoir de sacrés contacts. Ses parents Vanessa Paradis et Johnny Depp, évidemment, et désormais Yassine Stein, son compagnon depuis quelques mois.

La comédienne n'a jamais officialisé cette relation lors d'événements officiels mais les tourtereaux ne s'empêchent pas de vivre pleinement leur vie quand ils ne sont pas sous les feux des projecteurs. Lily-Rose et Yassine n'hésitent pas à se balader main dans la main en public tout en restant très discrets. Mais pour la première fois, Lily-Rose a dévoilé un cliché de son chéri sur son compte Instagram.

Dans sa story, la soeur de Jack Depp a publié une photo (voir diaporama) de son compagnon, casquette sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, posant le pouce bien levé vers le ciel et le sourire XXL à côté d'un autre homme. Jusqu'à présent, seuls quelques posts du chanteur faisant la promotion de sa musique avaient été repris par Lily-Rose Depp, marque de soutien de son amoureuse. Pas de bisou ou de câlin à l'horizon pour le couple et ce n'est sans doute pas près d'arriver, n'en déplaise à sa communauté.

Si Lily-Rose est une femme dans le vent, dont la génération est du genre à tout poster sur la Toile, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé comme elle l'avait expliqué à Drew Barrymore : "La valeur de la vie privée est quelque chose qui m'a été inculqué dès mon plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille comme je l'ai fait, c'était toujours quelque chose qui était... J'ai toujours appris l'importance de la vie privée et de l'apprécier et de garder les choses juste pour toi. [...] C'est vraiment important pour moi..." Le procès qui opposait Amber Heard à son père lui a sûrement prouvé qu'elle avait fait le bon choix.