Lily-Rose Depp dévêtue et sulfureuse : la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp se lâche !

C'est une nouvelle série qui va faire monter la température : ce dimanche soir, la plateforme américaine HBO a dévoilé les premières images de son nouveau projet original, intitulé The Idol. Et l'on peut déjà y apercevoir les deux interprètes principaux, Lily-Rose Depp et le chanteur The Weeknd, dans une ambiance plus caliente que jamais.

La jeune actrice et mannequin semble particulièrement enflammée dans cet extrait : en sous-vêtements, porte-jarretelles ou même peignoir ouvert sur sa poitrine, elle semble plus dominatrice que jamais. Interprétant une chanteuse pop tombée sous le charme d'un propriétaire de boîte de nuit plutôt mystérieux et à la tête d'un groupe secret.

Pas mal pour une toute première série, n'est-ce pas ? Et si l'on en croit le succès de la première création du réalisateur, la populaire Euphoria, on se dit que celle-ci pourrait également conquérir le monde et offrir à Lily-Rose Depp une renommée aussi grande que celle dont bénéficie aujourd'hui Zendaya, qui a avait littéralement explosé dans Euphoria.