Lily-Rose Depp : crop top noir et ventre à l'air, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp fait une apparition surprise

Souriante le ventre à l'air en crop top noir accompagnée de ses amis Troye Sivan, Kirsten Sage Coleman, Lily-Rose Depp apparait dans la story de Suzanna Son, une jeune influenceuse qui se présente sur son profil Instagram comme une "lesbienne avec du rouge à lèvres". Discrète sur les réseaux sociaux, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp née en 1999 affiche par ailleurs un ventre ultra-plat et musclé à seulement 23 ans.

Ayant toujours été très mince, la jeune femme avait d'ailleurs confié aux journalistes du magazine ELLE avoir longtemps souffert d'anorexie mais s'en être sortie. "Ça m'attriste parce que je l'ai été plus jeune et ça a été dur d'en sortir. Tous ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent à quel point c'est difficile d'en revenir (...) Ça fait longtemps que j'essaie de grossir, j'ai été suivie et je suis très fière de mes progrès", révélait-elle avec beaucoup de fierté.

Tout réussit à la jolie blonde qui en plus d'être devenue égérie pour la marque de Haute-Couture Chanel a commencé à se frayer un chemin sur le petit et grand écran en tant qu'actrice. En couple avec le rappeur Yassine Stein, Lily-Rose Depp a collaboré avec Troye Sivan dans la série The Idol, créée par Abel Tesfaye (The Weeknd). Tournée à Los Angeles, cette série s'est donnée pour objectif de dévoiler les coulisses du monde de la musique et est centrée sur la relation d'amour entre une pop star montante et le patron d'un club, leader d'un culte secret.

Sûrement soulagée depuis la fin du procès qui opposait son père à son ex-femme Amber Heard, la soeur de Jack (né en 2002) est à l'affiche de plusieurs longs-métrages à succès comme Planetarium, L'Homme fidèle, Le Roi et prochainement L'Empire de Bruno Dumont (dont la sortie est prévue en 2023). Très fière de sa fille, l'interprète de Joe le taxi avait déclaré la soutenir dans ses rêves de cinéma : "Je pense qu'elle est faite pour ce métier et qu'elle a beaucoup de talent, donc un bel avenir. Elle a un goût exquis dans ses choix : elle ne se laisse pas aller à la facilité mais va vers ce qui l'intéresse, des choses plus profondes que forcément populaires. (...) On a toujours peur pour ses enfants, mais je serais beaucoup plus inquiète si je pensais qu'elle s'était trompée de vocation. Or, je sens qu'elle est faite pour ça. Donc je ne peux que l'encourager", avait-elle expliqué à Sud-Ouest en 2018.