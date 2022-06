"Le roi de mon coeur" : Lily-Rose Depp en top décolleté, s'affiche très proche d'un chanteur

En couple avec le rappeur Yassine Stein, Lily-Rose Depp a collaboré avec Troye Sivan dans la série The Idol, créée par Abel Tesfaye (The Weeknd). Cette série tournée à Los Angeles a pour but de dévoiler les coulisses du monde de la musique. L'intrigue est centrée sur la relation entre une pop star montante et le patron d'un club, leader d'un culte secret.

Auparavant, Troye Sivan est apparu pour la première fois à la télévision en 2006 alors qu'il chantait pour la première fois pour le Téléthon de la chaîne Seven Network, en duo avec le chanteur Guy Sebastian, un gagnant d'Australian Idol. Il y est ensuite retourné en 2007 et en 2008. En 2008, il a sorti son premier album Dare to Dream. Désormais reconnu aux Etats-Unis notamment avec les titres Youth, Wild ou Lost Boy, il a également démarré une chaine YouTube suivie par plus de 7 millions d'abonnés. Après avoir fait une apparition dans le clip de la chanson Thank U, Next d'Ariana Grande, il a chanté avec elle sur le titre Dance To This (2019).

Touche à tout, Troye Sivan a entamé une brillante carrière au cinéma en interprétant Wolverine enfant dans le film de la saga X-Men, X-Men Origins: Wolverine mais aussi dans le film Boy Erased aux côtés de Nicole Kidman et Russell Crowe . En 2022, il apparaîtra dans le film Three Months de Jared Frieder. Il y interprétera Caleb, jeune homme qui apprend qu'il a été exposé au VIH à la veille de sa remise de diplôme et qui attend trois mois pour connaître ses résultats.