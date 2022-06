Diaporama : "Le roi de mon coeur" : Lily-Rose Depp en top décolleté, s'affiche très proche d'un chanteur

9 / 20

Une pluie de stars pour la campagne publicitaire de Cartier "Love is all". Le joaillier de luxe français Cartier célèbre l'amour intemporel en lançant sa campagne des fêtes 2021 intitulée " Love is all". Présenté comme un court métrage, avec une distribution stellaire qui comprend Ella Balinska, Mariacarla Boscono, Monica Bellucci, Khatia Buniatishvili, Lily Collins, Golshifteh Farahani, Mélanie Laurent, Troye Sivan, Willow Smith, Annabelle Wallis, Jackson Wang et Maisie Williams, le thème de la campagne est sur l'amour universel et perpétuel. Paris. Le 18 novembre 2021.