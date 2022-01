Lily-Rose Depp : Jeune beauté pour Chanel, elle se prélasse au soleil

Par cette campagne, l'histoire d'amour entre la maison et son égérie se poursuit ! Lily-Rose Depp n'a pas assisté au dernier défilé Haute Couture de Chanel, mardi 25 janvier 2022 à Paris. Son absence a été remarquée mais palliée par les présences d'autres égéries, à commencer par sa mère Vanessa Paradis.

Charlotte Casiraghi, qui a défilé à dos de cheval, la chanteuse Izïa Higelin, visage de la pré-collection printemps-été 2022 de Chanel, Angèle et bien d'autres étaient également de la partie.

Côté cinéma, Lily-Rose s'est dernièrement mise en scène dans Wolf, un film réalisé et écrit par Nathalie Biancheri. Il raconte l'histoire de jeunes gens perturbés, résidant dans un foyer et tous convaincus d'être des animaux et non des êtres humains. Lily-Rose Depp y interprète le personnage d'un chat sauvage. Son partenaire, Jacob (joué par George MacKay), se prend pour un loup et subit un terrible traitement de la part du médecin du centre.

Lily-Rose Depp est désormais attendue dans deux autres longs métrages. Le premier s'intitule Silent Night, avec Keira Knightley et Annabelle Wallis. Le second, L'Empire, aura pour héroïne Virginie Efira.