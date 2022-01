Charlotte Casiraghi : Cavalière stylée au défilé Chanel devant sa belle-mère Carole Bouquet

L'histoire d'amour entre Charlotte Casiraghi et Chanel continue ! Après avoir animé un club de lecture et s'être essayée à la chanson aux côtés de Vanessa Paradis et Angèle, elle utilise un autre de ses talents pour la prestigieuse maison de Haute Couture. Ce mardi matin, la Monégasque a défilé à dos de cheval...

Le défilé Chanel est un des événements les plus prisés de la Fashion Week parisienne ! Le dernier en date a eu lieu ce mardi 25 janvier 2022, au Grand Palais. L'enseigne et sa directrice artistique, Virginie Viard, y ont présenté leur collection Haute Couture pour les saisons printemps-été 2022. Charlotte Casiraghi y a participé, d'une manière insolite.

La fille de la princesse Caroline de Monaco a ouvert le show sur un cheval, clin d'oeil à sa passion pour les sports équestres et sa carrière de cavalière professionnelle. Vêtue d'une veste en tweed noire, une bombe sur la tête et des bottes aux pieds, Charlotte a naturellement attiré les regards des chanceux spectateurs présents. Tous ont filmé son passage sur le dos de l'animal, avançant au pas.