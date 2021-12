Lily-Rose Depp transformée : la star méconnaissable dans son nouveau film

Wolf est réalisé et écrit par Nathalie Biancheri. Le film raconte l'histoire de jeunes gens perturbés, résidant dans un foyer et tous convaincus d'être des animaux et non des êtres humains. Lily-Rose Depp y interprète le personnage d'un chat sauvage. Son partenaire, Jacob (joué par George MacKay), se prend pour un loup et subit un terrible traitement de la part du médecin du centre.

George MacKay a assisté à une projection de Wolf, ce jeudi 2 décembre à New York. Lily-Rose Depp était absente.

En marge de la comédie, Lily-Rose Depp mène avec brio sa carrière de modèle. Elle vient d'ajouter à son portfolio de superbes photos parues dans le magazine Wonderland et y pose en tenues sexy et révélatrices.

Côté coeur, elle serait en couple avec le rappeur français Yassine Stein. Les deux tourtereaux ont été aperçus à Los Angeles en train de s'embrasser.