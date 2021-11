Lily-Rose Depp, plus sexy que jamais : elle pose en body moulant peu couvrant

Du haut de ses 22 ans, Lily-Rose Depp continue de se faire un nom en tant qu'actrice. Avec déjà trois films sortis cette année, Crisis, Voyagers et Silent Night, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp sera prochainement à l'affiche du thriller Wolf, réalisé par Nathalie Biancheri. Un projet ambitieux pour lequel elle fait la couverture du nouveau magazine Wonderland pour son édition hivernale.

Devant l'objectif de Corentin Leroux, Lily-Rose Depp a pris la pose dans une tenue à la fois originale et sexy : top moulant au décolleté XL laissant voir son ventre, jupe façon boule disco verte et surprenants escarpins Y Project... La jeune actrice signe là une audacieuse couverture, dont elle semble particulièrement fière : "Parler de tout #WOLF et faire tout ça avec ma copine @margaretqualley. Merci @wonderland de m'avoir donné la chance de parler d'un film qui compte tellement pour moi, avec quelqu'un que j'aime tant !"

À défaut d'avoir une date de sortie en France, le film Wolf doit sortir dans les cinémas américains le 3 décembre prochain. Ce thriller avait bénéficié d'une avant-première lors du Festival du Film de Toronto en septembre dernier. Ce long-métrage met en scène un foyer de jeunes gens perturbés, qui pensent être des animaux et non des êtres humains. Parmi eux, un jeune homme qui se prend pour un loup, subit un terrible traitement de la part du médecin du centre. Mais et si il était réellement une bête sauvage ?