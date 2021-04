Lily-Rose Depp : Retour de flamme avec Timothée Chalamet ? Le couple grillé...

Un retour de flamme serait-il possible ? C'est ce que laissent penser les récents déplacements géographiques de Lily-Rose Depp et de son ex Timothée Chalamet. Comme l'a expliqué le Dailymail, à l'aide de différentes photographies, les deux comédiens ont été repérés aux mêmes endroits, les mêmes jours, notamment dans le quartier de Manhattan à New York le 5 avril 2021. Cerise sur le gâteau : à quelques heures d'intervalles, ils portaient le même bonnet, en laine, bariolé. Soit leurs goûts vestimentaires sont très très similaires, soit il y a eu erreur, un matin au réveil, dans un placard commun.

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet ont été en couple pendant plus d'un an. Bien sûr, il est difficile de dater correctement leur idylle, les tourtereaux étant bien discrets à propos de leurs sentiments. Pourtant, durant l'été 2019, après avoir assuré la promotion du film The King et avoir participé à la Mostra de Venise, ils s'étaient offerts quelques jours de vacances à Capri... et avaient été grillés en train de partager un baiser peu orthodoxe, confirmant leur histoire.