Izïa Higelin nouvelle égérie Chanel : elle dévoile sa première campagne

Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, Charlotte Casiraghi... Chanel possède une des armadas d'ambassadeurs les plus glamour de la planète ! Elle accueille tout de même une nouvelle venue dans ses rangs. Izïa Higelin s'associe également à la maison de Haute Couture.

C'est sur les réseaux sociaux qu'Izia a révélé le scoop ! La chanteuse de 31 ans et fille du défunt Jacques Higelin a publié les images de sa toute première campagne Chanel, campagne dédiée à la pré-collection printemps-été 2022 de la marque française.

"Très honorée et émue d'incarner la pré-collection printemps/été 22 @chanelofficial. Merci ma Virginie @virginieviard pour ta confiance et ton talent et bravo à toute la famille CHANEL pour votre travail et votre bienveillance sans faille. Love you all", écrit Izïa en légende.

La jeune maman d'un petit garçon de 3 ans, présente au défilé Chanel Haute Couture ce mardi 25 janvier 2022, a également posté la vidéo de sa campagne Chanel. Elle a été réalisée par le top model Caroline de Maigret, autre égérie de la maison.