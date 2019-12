Izïa Higelin, tendres confidences sur son fils : "Ça m'a émue aux larmes"

Ce n'est pas parce qu'elle a repris le flambeau qu'elle en oublie, pour autant, d'où elle vient. Izïa Higelin, benjamine du légendaire et regretté Jacques, a tenu à rendre hommage à son patrimoine dans son nouvel album Citadelle, sorti le 11 octobre 2019. Et si elle a eu une pensée pour le père en écrivant ses titres, elle est aussi obsédée par le fils... Le sien. Depuis le mois d'août 2018, la chanteuse est à son tour maman. "J'observe mon petit pendant des heures, explique-t-elle dans les pages du magazine Gala. Je le laisse construire son monde. Il n'a peur de rien, j'adore. J'essaie de ne pas lui transmettre de stress, de peur, de doute. Je ne savais pas quelle mère je serais, je suis agréablement surprise de me voir détendue dans ce nouveau rôle."

Avant de faire ses preuves, Izïa Higelin a sans doute été trop considérée comme la "fille de". Maintenant qu'elle est mère, la belle artiste de 29 ans a suffisamment de recul pour faire le parallèle entre son enfance et celle qu'elle offre à son fils. "Il donne beaucoup de sens à beaucoup de choses, poursuit-elle. Je trouve génial qu'il soit là et qu'il continue de porter le flambeau de la vie et de la famille. Je suis aussi très bien entourée : ma mère est présente, ses grands-parents en général. Je l'ai quand même emmené avec moi sur ma tournée et je le regardais gambader sur scène et en coulisses : j'avais la sensation de me revoir petite à un concert de mon père. Ça m'a émue aux larmes... C'est un perpétuel recommencement."