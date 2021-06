Izïa Higelin maman : elle partage une jolie photo de son fils de 3 ans !

Je ne savais pas quelle mère je serais

On ignore toujours, en 2021, le prénom du petit garçon. Malgré sa discrétion extrême, Izïa Higelin avait accepté de se confier sur l'éducation qu'elle réserve à son fils, il y a deux ans, dans les colonnes du magazine Gala. "J'observe mon petit pendant des heures, s'émerveillait l'artiste de 30 ans. Je le laisse construire son monde. Il n'a peur de rien, j'adore. J'essaie de ne pas lui transmettre de stress, de peur, de doute. Je ne savais pas quelle mère je serais, je suis agréablement surprise de me voir détendue dans ce nouveau rôle." On dirait bien, effectivement, qu'elle fait un travail extraordinaire...