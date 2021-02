Izïa Higelin maman : son compagnon Bastien Burger partage de tendres photos de leur fils

Nouveau "stagiaire" de sa maman lors de la tournée de son album Citadelle en 2019, le petit garçon a sillonné la France avec ses parents. "Ce soir nous sommes à Limoges et demain à Saint-Etienne. C'est complet et on a un nouveau stagiaire au merch ! Profitez-en il sait pas très bien compter (Vous pouvez aussi trouver tout ça sur la boutique en ligne :) BISOUS" écrivait la fille de Jacques Higelin et de la danseuse Aziza Zakine le 12 février 2020 sur Instagram. Sur la photographie, on découvrait le garçonnet ébahi devant la collection de vêtements dédiée à sa maman.