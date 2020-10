Izïa Higelin, hommage déchirant à son père : "Tu me manques tellement"

Jacques Higelin aurait dû avoir 80 ans, et pour marquer ce jour spécial, sa fille a décidé de lui rendre hommage. Sur Instagram, elle a publié une tendre photo d'eux, et de toutes les choses qu'ils aimaient faire ensemble : manger des huîtres et des churros à la fête foraine.

"Joyeux anniversaire papa, tu aurais eu 80 ans aujourd'hui. 50 ans et quelques semaines nous séparent, et sur cette photo on devait être pas loin de ton anniversaire, 30 ans en arrière. Aujourd'hui j'ai fait des choses qu'on aimait faire ensemble. Tu me manques tellement. Le dragon et le cheval, pour toujours", écrit tendrement Izïa Higelin sur Instagram, le 18 octobre 2020.