Izïa Higelin : Rare photo de son fils, clin d'oeil à son père disparu

Le 1er août 2018, Izïa Higelin donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom. "J'observe mon petit pendant des heures. Je le laisse construire son monde. Il n'a peur de rien, j'adore. J'essaie de ne pas lui transmettre de stress, de peur, de doute. Je ne savais pas quelle mère je serais, je suis agréablement surprise de me voir détendue dans ce nouveau rôle. Il donne beaucoup de sens à beaucoup de choses. Je trouve génial qu'il soit là et qu'il continue de porter le flambeau de la vie et de la famille", avait-elle confié dans les pages de Gala en décembre dernier.

Le bambin aux bouclettes blondes est issu de la relation d'Izïa Higelin avec le compositeur Bastien Burger. Rares sont les occasions où la jeune artiste partage des photos de lui sur les réseaux sociaux.