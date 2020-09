Nora Hamzawi différente sans sa frange, sa photo surprend

Le 16 septembre 2020, Nora Hamzawi (37 ans) a offert une belle surprise à ses abonnés. Habituée à porter la même coiffure depuis le début de sa carrière, la comédienne a dévoilé un tout nouveau look... sans frange ! En légende, elle écrit : "Deux faits rares : on voit mon front, je porte un débardeur. À demain pour d'autres aventures passionnantes." Un relooking express qui a plu aux followers de la jeune femme, conquis de découvrir son visage dans son intégralité (et surtout son front). "Ce front est magnifique !", "Je me suis toujours demandé si ton front existait vraiment", "C'est derrière ce front que se cache un esprit brillant d'humour et spontanéité", ont par exemple commenté certains internautes. L'un d'entre eux a également souligné une ressemblance entre Nora et une autre journaliste... "J'ai cru une photo de Natacha Polony !" La principale intéressée n'a, pour le moment, pas réagi à cette comparaison.