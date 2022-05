Lily-Rose Depp : Des fans s'en prennent à elle à cause du procès de son père

Les avis divergent sur son cas ! Alors que son papa, Johnny Depp vit des heures compliquées lors du procès qui l'oppose à son ex-femme, Lily-Rose Depp a choisi de rester silencieuse sur le sujet et ne s'est même carrément plus exprimée sur les réseaux sociaux depuis 1 mois. Une situation qui n'est pas du goût des fans de l'acteur de Pirates des Caraïbes qui réclament plus de soutien de sa part.

C'est une véritable bataille que se livrent les fans de la famille Depp sur les réseaux sociaux depuis le début du procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard. Tandis que la jeune fille de l'acteur subissait une pluie de critiques concernant son absence de réaction publique, de nombreux fans ont volé à son secours.

"Elle ne vous doit rien, elle n'a pas besoin de faire quoique ce soit... arrêtez de la harceler", "Ignore l'amour haineux. Nous savons que tu soutiens ton père, tout n'a pas besoin d'être public" ou encore "Johnny n'a pas besoin qu'on attaque sa fille. Laissez la tranquille. Elle n'a rien fait pour mériter vos attaques. Soyez de meilleurs humains" pouvait-on lire sur les réseaux sociaux en commentaires des publications de l'ex de Timothée Chalamet .

Pourtant l'entourage de l'acteur avait bel et bien réagit dès 2016 et le début du conflit entre Johnny et Amber Heard, à commencer par Lily-Rose. "Mon père est la personne la plus adorable et la plus aimante que je connaisse. Il a été un père formidable pour mon petit frère et pour moi et tous ceux qui le connaissent diraient la même chose" avait, en effet, déclaré la jeune femme sur Instagram en commentaire d'une photo d'elle et de son père. Par la suite, c'est Vanessa Paradis , son ex-compagne, qui était venue prendre sa défense en décrivant un homme "sensible, aimant et aimée" dans une lettre publiée sur TMZ. L'acteur sait sur qui il peut compter !

Le procès qui a lieu actuellement entre Amber Heard et Johnny Depp devra décider si les accusations de violences conjugales proférées par la star d'Aquaman à l'encontre de son ex-mari sont avérées ou diffamatoires. Johnny Depp réclame 50 millions de dollars de préjudices dans cette affaire. Amber Heard en réclame le double.